Pakistan, Tüm Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Dün Hindistan savaş uçkalarının Pakistan hava sahasına girerek terör noktalarını bombalamasının ardından bugün savaş çanları çalmaya başladı.

Pakistan, bugün hava sahasına giren 2 Hint savaş uçağını vurduğunu ve bu uçaklardan birini düşürdüğünü açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Hindistan da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

PAKİSTAN TÜM HAVA SAHASINI KAPATTI

Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı. İki ülke arasındaki askeri çatışma sonrası Pakistan ve Hindistan çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurmuştu.

PULWAMA'DAKİ PATLAMA KIRILMA NOKTASI OLDU

14 Şubat'ta Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araç ile düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü. Saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu ileri süren göstericiler Pulwama'da protesto gösterileri düzenlemişti.

İki ülke arasında yükselen tansiyon dün yeniden yükseldi. Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda militanın öldürüldüğünü söyledi. Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, "Hint uçakları Muzafarabad bölgesinden sızdı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili müdahalesi sonrası, uçak bombasını acele bir şekilde Balakot yakınında ormanlık bir alana bıraktı. Kayıp ya da hasar yok" ifadelerini kullandı.