Son Dakika: Pamukova'da babasını öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

19.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:31
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Sezai E. (51) ve oğlu Nurettin E. arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin E, tabancayla babası Sezai E'ye ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan Nurettin E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Son Dakika: Pamukova’da babasını öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Pamukova, Sakarya, Güncel, Haber

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