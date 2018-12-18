18 Aralık 2018, 11:14
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Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı

Papağana işkence uyguladığı video ile büyük tepki çeken ve dün gece yarısı gözaltına alınan Murat Özdemir, serbest bırakıldıktan 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.

MasterChef yarışmasından uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen ve beslediği papağana işkence uygulayan Murat Özdemir, dün akşam gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir, savcılığın talimatıyla 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Murat Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdi. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Özdemir, savcılığın yeni talimatıyla 5 dakika içerisinde yeniden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi.

KARGA TULUMBA ARACA BİNDİRİLDİ

Dün akşam polis aracına bindirilirken 'Acun Acun' diye bağıran Özdemir, bu sefer karga tulumba araca bindirildi.

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YORUMLAR (66)
BENİM ADIM CEMİL: Bu adam hasta tedaviye ihtiyacı var, toplum içinde yaşamaya uygun değil kendisine veya birilerine zarar verme ihtimali çok yüksek yardım edin adama hapse değil tedaviye ihtiyacı var.
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FEKELİ: seni elime geçirirsem neler yapacam oglm dua et elime geçme
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FAKO: Türkiye deki hukuk iste al birak al birak oyuncak gibi.
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ANDSMERO : ADİL ÖZTURKU NEDEN 5 DAKIKA SONRA TEKRAR ALMADINIZ?
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GİZEMLİ: keşke annesi o gün başım ağrıyor deseymiş ( :
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