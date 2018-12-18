Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir Serbest Bırakıldıktan 5 Dakika Sonra Yeniden Gözaltında Alındı

MasterChef yarışmasından uygunsuz davranışlarından dolayı diskalifiye edilen ve beslediği papağana işkence uygulayan Murat Özdemir, dün akşam gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özdemir, savcılığın talimatıyla 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.
SAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ
Murat Özdemir'in linç edilme korkusuyla geceyi karakolda geçirdi. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Özdemir, savcılığın yeni talimatıyla 5 dakika içerisinde yeniden gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Gece polis merkezinde tutulan Özdemir'in alkollü olduğu belirtildi.
KARGA TULUMBA ARACA BİNDİRİLDİ
Dün akşam polis aracına bindirilirken 'Acun Acun' diye bağıran Özdemir, bu sefer karga tulumba araca bindirildi.