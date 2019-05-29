29.05.2019 11:27
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Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerce bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı kapsamında 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

ŞİMDİYE KADAR 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe Harekatı'na dair bilgi paylaşan Bakanlık sabah yaptığı açıklamada "Devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı

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Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (3)
CANİ: miletin cocuklari kendine secim yatirimi yapiyorlar allah sizi af etmez
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OLMAZ BÖYLE: rabbim tez zamanda şifasını versin.
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ADALET: Rabbim acil şifa versin inşaallah. .
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