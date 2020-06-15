Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında Kandil ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor.

15.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe- Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLİYOR

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kandil ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, harekata ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
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Son Dakika: Terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Kartal, Güncel, Haber

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