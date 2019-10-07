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Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

07.10.2019 21:40

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı. Gleason, bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

"ABD TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE DURMAYACAK"

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti. Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

HOFFMAN: DESTEK VERMEYECEĞİZ

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmişti. Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

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Pentagon'dan yeni Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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