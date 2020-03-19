Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

OPEC toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından sert bir düşüş yaşayan ve koronavirüs vakalarıyla bu düşüşünü hızlandıran brent petrolün varil fiyatı, 25 doların altını test ederek 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da indirim üstüne indirim olarak yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 16 kuruş, motorine ise 20 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimle ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,48 liradan 5,28 liraya, İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya düşecek.

Benzinde ise fiyatlar İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,44 liradan 5,28 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İNDİRİMLER ÜST ÜSTE GELDİ

Akaryakıt indirimleri ilk olarak 11 Mart tarihinde başladı. 11 Mart'ta benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim geldi. 14 Mart tarihinde ise benzine 51 kuruşluk bir indirim daha geldi. 17 Mart tarihinde bu kez benzine 7 kuruş zam geldi. Dün de benzine 25 kuruş indirim gelirken, bugünden geçerli olmak üzere motorine de 27 kuruş indirim geldi. Böylece 9 gün içerisinde benzinin fiyatı 1 lira 29 kuruş, motorinde ise 83 kuruşluk indirim gerçekleşti.

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