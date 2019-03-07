07 Mart 2019, 16:21
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PFDK, Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar'ı Futboldan Men Etti

PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar'a futboldan ömür boyu men cezası verdi.

Amedspor oyuncusu Mansur Çalar, TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Amedspor ile Sakaryaspor arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın öncesinde ve sonrasında yaptığı sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çalar'ı futboldan ömür boyu men etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Mansur Çalar

NELER YAŞANMIŞTI?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından çıkan görüntülerde, Mansur Çalar'ın rakip futbolcuları jiletlediği iddia edilmişti. Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mansur Çalar, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

AMEDSPOR, FUTBOLCUSUNA SAHİP ÇIKMIŞTI

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, sahalarda toplumu ayrıştıracak, kin ve nefret oluşumuna yol açacak davranışları kınadıklarını, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini dilediklerini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar? Bu da manidardır ve cevaplanması gereken bir sorudur. Jilet gayet sivri bir alettir. Birinin yüzüne jiletle müdahale ederseniz harıl harıl kan akacağını düşünüyorum. Mansur Çalar, rakip takımın sarı saçlı oyuncusunun yüzüne elini vurduğunda o da gülümsüyor. Herhangi bir irkilme yok. Yine 21 numaralı kaptanlarına arkadan müdahale ettiğinde herhangi bir irkilme yok."

Sakaryaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Mansur Çalar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor


YORUMLAR (132)
LİCELİ: Tffyi protesto ediyorum.futbolcu sırf Amed forması giydiği için men edildi.ayni futbolcu batıdaki bir takımda oynasaydı aynı cezayı verebilecek miydi.amef gittiği her deplasmanda tahrik edilmiştir.simdide burda klavye başında adeletten bahsediyorsun üzerine.yaziklar olsun başkada bişey demiyorum.
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BARIŞŞŞŞŞŞŞŞ: FUTBOLUNUZ BATSIN MAKSAT JİLET DEĞİL ANLAMADINIZMI
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DİGORLU: az bile
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MEHMET: kirletilmeyenn hiçbirşey kalmadi bu ülkede futbolda dahil yazıklar olsun ülkede hicbir şey iyi gitmiyor taraflı medya insanlar kuzu yazık sonumuz hiç iyi değil
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TAYFUN ASKER: iddaa edilen diye başlık ne demek. Bariz belli değilmi neresi iddaa. Rakip futbolcuyu jiletleyen diyeceksiniz.
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