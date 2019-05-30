30.05.2019 16:48
Haberler» Spor » Haber

PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi

PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hasan Şaş'a, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi

İşte Abdullah Avcıİşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam

Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştıBeşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

Abdullah Avcı 7 kişiyle birlikte BeşiktaşAbdullah Avcı 7 kişiyle birlikte Beşiktaş'a geliyor

GençlerbirliğiGençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Lefter Küçükandonyadis, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor


YORUMLAR (24)
..: Yav çocuk yok karsinizda imPARAtor veremediğiniz cezayı göstermelik olarak hasan verdiniz. Bırakın bu ayakları. Maksat bakin ceza verdik. Yiyorsa rakip teknik direktore şampiyonlar liginde vursun. Yemiyor iste ..
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RECEP AKKAYA: Avrupalı federasyon baskani lazım bizede bizimkiler yancı korkanlar hepsi
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
IZMİRLİ İBO: Emre belözoğlu ve arkadaşları gazeteci dövdugunde neden ceza vermediniz disiplin kurulundaki bütün fenerlilerin temizlenmesi lazım bu kadar taraflı karar alanların Allah belasını versin evlerine varamasinlar
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
  • ŞAŞI : Galatasaray lehine taraflı karar veren hakemler evlerine vardılar :)
    Yayından Kaldır
    1 0
IZMİRLİ İBO: Bu cezayı bedenlerin Allah bin belasını versin evine varamasınlar emre belözoğlu ve arkadaşları gazeteci dönd
Yayından Kaldır
1 7
Cevap yaz
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın