PFDK, Serdar Aziz'e 3 Maç Ceza Verdi

PFDK, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü sporcusu SERDAR AZİZ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."
Serdar Aziz; Beşiktaş, Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Konyaspor,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Serdar Aziz
29 Kasım 2018 Perşembe 17:46