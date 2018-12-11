PFDK, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'na Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz günlerde Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
11 Aralık 2018 Salı 16:22