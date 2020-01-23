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Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi

Son dakika: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Vedat Muriç için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Kosovalı golcü, Başakşehir maçında forma giyebilecek.

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:41

Bilinçli sarı kart görme gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç ceza almadı. Golcü oyuncu, Süper Lig'de 18. haftada oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında sahada olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ASLKRL3180:Belki biraz şerefi oldukları sanılsın diye adaletli davranıp ceza verebilirlerdi! ama zaten aleni şeklilde defatle ne mal olduklarını ispat etmiş bu kurul, adiliklerini bir kez daha tescil etti.
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MEHMET:aglamayı kesin oynunuzu oynayın cinconlar
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