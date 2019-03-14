14 Mart 2019, 15:53
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PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçından sonra, yardımcısı Yusuf Bozdağ'a "O bayrağı senin g...ne s...rım" diyen orta hakem Fırat Aydınus'a 30 gün, yardımcısına ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi!

Maçtan sonra Fırat Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı g...ne s...rım" diye küfür ettiği belirtilmişti.

YAPILAN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'a, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

İŞTE O DİYALOG

Aydınus: O bayrağı senin g...ne s...rım

Bozdoğan: Niye küfür ediyorsun?

Aydınus: Lan sus s….. hocanı

MHK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi. Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlatmıştı.

İŞTE TFF'NİN RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLANAN KARAR

Merkez Hakem Kurulu, kavga, Bozdoğan, Fırat Aydınus, Spor


YORUMLAR (67)
ENGİN USTA: küfür ödene 30 gün etmeyene 10 gün ne biçim tff
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ASLANTEPELİ: Uefanın cezalandırıp bizim federasyon un affattiği ülkede bu da mübah.
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YUSUF: bu hakim yakında ödülü kapar sadece madurlar deyil ölülerede ceza kesilmesi lazım yaşasın adalet
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BİR DOST: KARAKTERİ GELİŞMEMİŞ ZAYIF İNSANLAR KÜFÜR EDER. İYİ İNSAN KÜFÜR ETMEZ. KÖTÜ BİR İNSAN KÜFÜR EDER.
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DÜRÜST: Vayyyyy anasını küfür yiyenede ceza geldi.bu bu nasıl bir adalet.BİZDE MAÇLARDA FIRATA NEKADAR KÜFÜR EDERSEK ODA CEZA YER HERHALDE.SALDIRIN FIRATA
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