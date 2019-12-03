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Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye

Son dakika: OECD'nin hazırladığı PISA 2018 sonuçlarına göre matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Türkiye bu gelişimle birlikte matematikte 42; fen bilimlerinde ise 39'uncu sırada yer aldı.

03.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:52

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki öğrencilere matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarında üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. 79 ülkeden 600 binin üzerinde 15 düzeyindeki öğrencinin yer aldığı programda , PISA 2015'e göre performansını geliştirdi. PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden biri oldu. Puanların artışıyla birlikte Türkiye okumada 40; matematikte 42 ve fen bilimlerinde ise 39'uncu olurken, OECD ortalamalarına yaklaşıldı.

PISA NEDİR?

PISA (Uluslararası Değerlendirme Programı) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin belirli alanlarda kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirmek için her üç yılda yapılan uluslararası bir araştırmadır.

PISA'DA NE ÖLÇÜLÜR?

PISA araştırması 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini ölçmek için yapılmaktadır.

Her araştırmada bir alan, ağırlıklı alan olarak seçilmektedir. PISA 2018 araştırmasında okuma becerileri alanı ağırlıklı alan seçilmiştir.

Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Güncel


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