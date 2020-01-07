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Son dakika piyasa gelişmeleri

Piyasalar, ABD-İran gerilimini takip ediyor.

07.01.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:32 Son dakika piyasa gelişmeleri
Piyasalar, ABD-İran gerilimini takip ediyor. Altın, petrol ve döviz fiyatlamaları açıklamalarına göre şekilleniyor.

Dün geceden itibaren küresel piyasada düşüş eğilimine giren altın yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde spot piyasada altının ons fiyatı bin 562 dolar olarak seyrediyordu. Öğle saatlerinde bin 566 dolara ulaşan altının ons fiyatı, dolardaki hareketlenmeler ile etkisini iç piyasaya da yansıttı. 298 liraya kadar düşen gram altın, dolar kurundaki sınırlı yükseliş havası ile yeniden 300 lira bandına ulaştı. Serbest piyasada çeyrek altın 492,05 liradan, yarım altın 984,11 liradan, tam altın 1928,26 liradan satılırken, altının ons fiyatı da bin 566,16 dolar olarak seyrediyor.

Petrol fiyatları

Küresel piyasalardaki gerilimler, ABD-İran arasındaki gerginlikten doğan sebepler Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin de etkilediği Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimiyle 68,55 dolar olurken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,03 olarak işleniyor.

Döviz fiyatları

Serbest piyasada ise dolar 5,96, euro ise 6,67 liradan işlem görmekte. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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