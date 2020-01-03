Son dakika: 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 oldu

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 3,16 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9,79 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,46 ile eğitim, yüzde 13,63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1,91 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer bir grup yüzde 0,11 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0,57 ile ulaştırma, yüzde 0,42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.,

Aralık 2019'da, endekste kapsanan 418 maddeden, 131 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 34 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 10,76, AYLIK YÜZDE 0,41ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gerçekleşti.