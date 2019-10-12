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Son dakika: PKK/YPG'nin saldırısı sonucu Suruç'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG'nin dün havan mermileriyle saldırdığı Suruç'ta 2 sivil hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan İsmail Taşkın hayatını kaybetti. Suruç'ta dün gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden sivil sayısı 3'e yükseldi.

12.10.2019 08:37

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

BİR SİVİL DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütünün Suruç ilçesine havanlı saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

SuruçSuruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti

Son dakika: PKK/YPG'nin saldırısı sonucu Suruç'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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