Son Dakika! Polis Memuru Tarafından Vurulan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Şehit Oldu

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında bir polis memuru tarafından silahla vuruldu. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile 2 polis memurunu yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN POLİSİN TAYİN SORUNU VARMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun tayin sorunun olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşmek için Personel Müdürü Ercan Polat ile Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin odasına geçen polis memurunun burada silahına sarıldığı ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırıyı düzenleyenin Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube'de görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu olduğu belirlendi. Saraçoğlu'nun 14 yıldır polis memuru olduğu öğrenildi. Saldırganın da yaralı olduğu ifade ediliyor.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Altuğ VERDİ, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Sayın Müdürümüz, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.