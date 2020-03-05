Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleşen görüşmesi sona erdi. 2 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeler devam ederken ABD'den İdlib konusunda kritik bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE SINIRLARINI KORUMA HAKKINDA SAHİP"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ve İdlib'deki son durumu değerlendirdi. Erdoğan- Putin görüşmesini yakından takip ettiklerini söyleyen Pompeo açıklamalarında, "NATO ortağımız Türkiye sınırını Esed güçleri ve Rusya'ya karşı savunmak için her türlü hakka sahip" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Türkiye'ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Pompeo, "Soçi Anlaşması'na geri dönülmeli. Ateşkes ilan edilmeli" dedi.

Pompeo ayrıca Türkiye'nin ABD'den bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti bizden bazı taleplerde bulundu. Şu an tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Savunma Bakanlığı ekibi ile beraber bölgedeki şiddetin azaltılması ve bu büyük insani krizin durdurulmasının en iyi yolunu araştırıyoruz. Ayrıca NATO ortağımız Türkiye'nin, Esed rejimi, Ruslar ve İranlılar tarafından Suriye içinde oluşturulan riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz."