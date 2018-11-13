Poşetlerin Parayla Satılmasını İçeren Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

AK Parti marketlerde poşetin parayla satılmasını içeren Atık Yönetimi Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları çevre ile ilgili yasa teklifi konusunda basına açıklama yaptı.

NAYLON POŞETİN TANESİ 25 KURUŞA SATILACAK

Mehmet Muş, atık yönetimiyle ilgili teklif uyarınca bakanlıkça bu konuda belediye ve il özel idarelerine teşvik verileceğini, marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığı satılacağını, yeni imar uygulamaları kapsamında bisiklet yolu zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

ARTIK SANAL ORTAMDAN YAPILACAK

Muş, TBMM Başkanlığı'na sundukları bir başka teklifle de telefon, elektrik, doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan borçlarla ilgili icra takiplerinin artık sanal ortamdan yapılmasının sağlanacağını söyledi.

KONKORDATO İLANLARIYLA İLGİLİ TEKLİFTE ÜÇ MADDE VAR

Son dönemde artan konkordato ilanlarıyla ilgili de teklifte üç madde bulunduğunu belirten Muş, getirilen yenilikleri şöyle aktardı:

"Konkordato ilan edilebilmesi için bağımsız denetim kuruluşu raporu gerekiyor.Sözkonusu firmalarla ilgili kamu yararına denetim yetkisi sınırlaması getirilecek. Ayrıca yazdıkları raporlarla ilgili lisans iptaline kadar giden sorumlulukları olacak"

Muş teklifle ayrıca ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuğu zorunlu kılacaklarını bildirdi.