Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaparak ABD'nin kruz füzesi denemesini değerlendirdiğini belirtildi.

Açıklamada Putin kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı vurgulandı.

BAKANLIKLARA "TEHDİTLERİ ANALİZ EDİN" TALİMATI

Kremlin'in açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orduya ABD'nin füze denemesine yanıt verecek önlemleri almaları için talimat verdiği, bakanlıklara ise yeni Amerikan füzesinin oluşturacağı tehditleri analiz etmeleri yönünde talimat gönderdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, konvansiyonel yapılandırılmış karada konuşlu bir seyir füzesini California'nın San Nicolas adasında test etti. Test edilen füze mobil fırlatıcısından çıktı ve 500 kilometreden fazla bir uçuştan sonra isabetli şekilde hedefini vurdu" bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, söz konusu denemeyle elde edilen verilerin, orta ölçekli füzelerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtilmişti.

INF ANLAŞMASI KAPSAMINDA YASAKTI

Denenen seyir füzesinin, ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de ile imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıktı.

INF Anlaşması, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.

INF ANLAŞMASI BU AY SONA ERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ay başında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıklamıştı.

ABD de daha önce Rusya'nın INF Anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu.