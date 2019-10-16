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Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başkent Moskova'ya davet etti. Görüşme ay sonuna kadar gerçekleşecek.

16.10.2019 09:12

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Kremlin'in açıklamasında, "İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekâtı'nın, terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etmiştir."

ERDOĞAN'A MOSKOVA DAVETİ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önümüzdeki günlerde Moskova'ya davet ettiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti kabul ettiği belirtildi.

İki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda uzlaşı içinde olduğu da vurgulandı.

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Reuters, Rusya, Dünya

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