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Quaresma, Kasımpaşa'yla sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

29.08.2019 16:22

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istediği Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile anlaştı.

İstanbul ekibi, 35 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma'nın Kasımpaşa'da 17 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış, futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN SEZON 14 GOL ATMIŞTI

35 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Quaresma, Kasımpaşa'yla sözleşme imzaladı

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Güncel

YORUMLAR (25)
KARTAL: kasımpaşada trivela şov başlasın.
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ADINIZI YAZIN: yuhhhhh yonetim
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KARA KARTAL: SON KULLANMA TARİHİN GEÇTİ Q7 VE SAYGISIZLIĞINLA ÇOK PİS KOKU VERMEYE BAŞLAMIŞTIN.
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DİŞİKARTAL: gittiiiiiiii gönlümüm efendisi. . . . . .
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ZİYARETÇİ: İstediği kadar asist yapsın egosu yüzünden takımı yaktığı maçlar yüzünden takımın kimyası bozuluyordu. Çoğu maça 10 kişi çıkıyorduk. Takımdan çok kendine oynuyordu. İyi oldu.
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET: KASIMPAŞA''NIN ÇÖPE ATACAK PARASI ÇOK GALİBA? YOKSA KARA PARA AKLAMA İŞİ Mİ?????
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KENAN: YOK KERİZ GS PARASI
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2 2
BJK: sen var ya tam bir malsın. . .
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XXLÇ: Hani turkiye de bjk den baskat takimda oynamazdin. Hepsi degil ama futbolcularin bircogu omurgasiz...
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MAİ: Adamı kovdular ya le
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