Radamel Falcao İstanbul'da!

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçak saat 20.30'da İstanbul'a iniş yaptı.

YAKLAŞIK 10 BİN TARAFTAR KARŞILADI

Yaklaşık 10 bin sarı kırmızılı taraftar yıldız ismi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Güvenlik nedeniyle terminalin girişindeki yolda kurulan barikatın dışında bekletilen taraftarlar, Radamel Falcao lehine tezahüratlarda bulundu.

Radamel Falcao uçak kapısından Galatasaray atkısı açarak indi.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Uçaktan indikten sonra GS TV'ye konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

TARAFTARLAR, ALBAYRAK'A TEZAHÜRATLARDA BULUNDU

Taraftarlar bekleyiş sırasında başkan Mustafa Cengiz, 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim adına da tezahüratlarda bulundu.