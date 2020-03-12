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Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 1 Jandarma Uzman Onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu. Aynı saldırı sonucunda 7'si sivil 10 kişi yaralandı

12.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:49

Şanlıurfa Valiliği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG teröristlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 1 asker ile 3 yerel güvenlik gücünün şehit olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

1 ASKER, 3 YEREL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU

"Yapılan saldırı sonucu bir jandarma uzman onbaşımız ve üç yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda yedisi sivil olmak üzere yaralanan on kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Etiketler : YPG, Güncel

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