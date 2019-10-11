Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekatın ilk 3 gününde 12 köy terörden temizlendi.

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü terörden arındırılmıştı.

BugünFırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü de ve Asfar Neccar köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Böylelikle terörden arındırılan köy sayısı 13'e yükseldi.

Operasyonun üçüncü gününde dakika dakika yaşananlar:

16:00: Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan mermili saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

14:40: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin akıl sınırlarını zorladığını söyleyerek, "Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru bulunmamaktadır" dedi.

14:00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13:30: Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz de yaralandı.



13:00: Nusaybin'de canlı yayında harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açıldı. Aradan yarım saat geçtikten sonra gazetecilere ikinci kez saldırıldı. Saldırı sonrası bölgeye giden Polis Özel Harekat timleri, gazetecileri binadan tahliye etti. 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

11.15 : Yerel kaynaklar, Tel Abyad'a bağlı Dimu ve Tel Tuban köylerinin YPG'li teröristlerden temizlendiğini duyurdu

10:45: Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği saldırılarda şehit olan maliye memuru Cihan Güneş ve Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar için Şanlıurfa Valiliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan ceneze namazı sonrası da sivil şehitler toprağa verildi.

09.40 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. NATO yöneticisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

09.30 : Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden kurtarılan Azez'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan beş asker, Kilis'e getirildi. Demirören Haber Ajansı, havanın YPG/PKK kontrolündeki Tel Rıfat'tan ateşlendiğini aktarıyor.

8.48: Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Teröristler SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

08.33: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

08.12: Resulayn'a yoğun top atışı yapıldığı bilgisi geliyor.

07.00: Milli Savunma Bakanlığı: "Gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.