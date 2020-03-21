Son Dakika: Real Madrid’in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz 3 gün önce koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 76 yaşındaki Sanz'ın durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Daha önce yüksek ateş şikayeti bulunan Sanz ile ilgili oğlu Twitter'dan 'Gönderdiğiniz tüm iyi dilekler nedeniyle çok mutlu olduk. Babamın bundan kurtulacağına eminim. Tekrar teşekkürler' mesajını yayınlamıştı.

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