Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü - Spor

Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü

Son dakika: 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, hayatını kaybetti.

21.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:00

Koronavirüse yakalanan birçok ünlü isim de hastalıktan etkileniyor. Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs dünyada 13 bin insanın ölümüne neden olurken hastalık 300 binden fazla insanda görüldü.

REAL MADRİD'İN ESKİ BAŞKANI DA ÖLDÜ

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz 3 gün önce koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 76 yaşındaki Sanz'ın durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Daha önce yüksek ateş şikayeti bulunan Sanz ile ilgili oğlu Twitter'dan 'Gönderdiğiniz tüm iyi dilekler nedeniyle çok mutlu olduk. Babamın bundan kurtulacağına eminim. Tekrar teşekkürler' mesajını yayınlamıştı.

Son Dakika: Real Madrid’in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü

Haberin Videosu :

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Etiketler : Koronavirüs, Real Madrid, Spor, Güncel

İlgili Haberler

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz’ın koronavirüs testi pozitif çıktıReal Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Milan’ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi Spor
Milan'ın efsanesi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak Spor
Bakanlığın 65 yaş kararı sonrası o isimler evden çıkamayacak
Juventus’ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Spor
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi Spor
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi
Beşiktaş’ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Spor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu Spor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu
Karantinadan kaçarken polise yakalanmıştı! Gerçek çok başka çıktı Spor
Karantinadan kaçarken polise yakalanmıştı! Gerçek çok başka çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti - Spor Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı - Spor Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz hayatını kaybetti - Spor Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Paolo Maldini ve oğlundan kötü haber - Spor Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü - Spor İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak - Spor Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı - Spor Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading