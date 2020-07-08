Son Dakika: Red Bull M.E.O.'da şampiyon Blaze Esports oldu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'nun 3. sezonunda, PUBG MOBILE Türkiye şampiyonu belli oldu. 4 çevrim içi ve İstanbul Boğazı'nın ortasında bir feribotta gerçekleştirilen eleme sonunda rakiplerini geçen 15 takım, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde temsil etmek için nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdi. 5 Temmuz günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Red Bull M.E.O. Türkiye Finali'ni kazanan takım ise Blaze Esports oldu.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., PUBG MOBILE oyununda dünyanın en iyisini bulma yolunda sona bir adım daha yaklaştı. 4 çevrim içi ve İstanbul Boğazı'nın ortasında bir feribotta gerçekleştirilen eleme sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanan 15 takım, 5 Temmuz tarihindeki büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Ünlü yayıncılar Rozetmen ve Vicrains'in sunumlarıyla canlı yayınlanan büyük finali kazanan Blaze Esports, 2021 yılının ilk çeyreğinde düzenlenecek ve 20 ülkenin katılacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

İstanbul'un en iyisi Avrupa yakası

Red Bull M.E.O.'nun 3. sezon Türkiye elemelerinde bir ilke de imza atıldı. Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliğinin gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.'da 64 kişi kendi arabaları ile İstanbul Boğazı'nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi yakayı belirlemek için toplandı. Son elemenin gerçekleştirildiği feribot, Anadolu yakası takımını Harem İskelesi'nden, Avrupa yakası takımını ise Sirkeci İskelesi'nden aldı ve İstanbul Boğazı'nda 2 saatlik yolculuğa çıkardı. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirildiği etkinlikte Avrupa yakası, Anadolu yakasına üstünlük sağladı ve İstanbul'un en iyi yakası unvanını kazandı. Avrupa yakasını zafer taşıyan takım ise Futbolist oldu. - İSTANBUL