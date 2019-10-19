Son dakika: Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu gününde ABD heyeti ile yapılan görüşmede operasyonlara 120 saatliğine ara verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre terör örgütü PKK/YPG bu süre zarfında Güvenli Bölge'yi terk edecek.

Yine anlaşmanın maddelerinden biri de TSK'nın Suriye'de varlığını sürdürmesi üzerineydi. Türk ordusu Suriye'de devriyelere devam ederken, Resulayn'da terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiğini duyurdu.