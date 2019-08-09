Son dakika! Reyhanlı'da askeri mühimmat deposu patladı: Bölgedeki evler tahliye edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir mühimmat deposunda arka arkaya patlamalar meydana geldi. Patlamaların nedeni bilinmiyor, yakındaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölge güvenlik çemberi altına alındı.

Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamalar sürerken bölge güvenlik çemberi altına alındı. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü. Patlamalar nedeniyle Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu trafiğe kapatılırken, mahalleye geçiş yolları da kapatıldı.