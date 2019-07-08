08.07.2019 21:06
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Son Dakika! Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!

Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Binada patlamadan kaynaklanan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Olay sonrası alınan ilk bilgilerde 7 kişi yaralandı.

BOYA DEPOSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

"BİR TÜP PATLAMASI OLDUĞU SÖYLENDİ"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, "Yangın bir boya deposunda meydana geldi. Yangın söndürüldü şuanda soğutma işlemleri devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız yok. 7 tane yaralımız var yaralılardan 1'i ağır. Boya imalathanesi olduğu söyleniyor. Şuanda emniyetimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Bir tüp patlaması olduğu da söylendi." dedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Son Dakika! Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!
Reyhanlı, Hatay, Güncel

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