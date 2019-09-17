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Son dakika: Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu.

17.09.2019 16:59

Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu.

Milli güreşçimiz grekoromen stilde 4 kez Dünya Şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada,"Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allahım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuyacağız"ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

Rıza Kayaalp, Spor

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