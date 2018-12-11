11 Aralık 2018, 15:18
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Bir Polis Memuru Tarafından Şehit Edildi

Bir polis memuru tarafından vurulan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, saldırıcı sonucunda şehit oldu. Verdi'yi vuran polis memuru, gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Emniyet Müdürlüğü binasında polis memuru tarafından silahla vuruldu. Saldırıcı sonucunda ağır yaralanan Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit oldu.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de olduğu 3 kişi yaralandı. Emniyet Müdürü Verdi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile birlikte Personel Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memurunu yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

TAYİN SORUNU VARMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun tayin sorunun olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşmek için Personel Müdürü Ercan Polat ile Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin odasına geçen polis memuru burada silahına sarıldı. Polis memuru önce Personel Şube Müdürü Polat'ı vurduktan sonra namlusunu Emniyet Müdürü Verdi'ye çevirdi. Verdi dahil toplamda 4 kişiyi yaralayan polis memurunun da yaralı olduğu öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

EMNİYET BİNASINA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Yaşanan olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Rize İl Emniyet Binasında tüm giriş çıkışlar yasaklandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rize Emniyet Müdürü Altuğ verdi ile birlikte toplamda 4 kişiyi yaralayan polis memurunun kimliği belli oldu. İsminin İsmail Hakkı Saraçoğlu olarak açıklanan polis memurunun trafik şubede çalıştığı tespit edildi.

İsmail Hakkı Saraçoğlu

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Altuğ VERDİ, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.Ayrıca, Sayın İl Emniyet Müdürümüz ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Sayın Müdürümüz, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.

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Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Kimdir?Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Kimdir?

11 Aralık 2018 Salı 15:18



YORUMLAR (8)
YVZ: Malesef makam mevki sahipleri belli bir dönem sonra nereden geldiğini unutup astlarına işkenceye varan psikolojik baskılarda bulunuyor. Eğer bu da öyle bir vaka ise öncelikle makam sahiplerinin kulaklarını çekmek lazım
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AZAD: Arkadas bu polislerin silahina alacaksin.adamlarin beli bir yastan sonra pisikolojileri bozuluyor.
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ŞAKİR: kötü bir şahıs genelleme yapılamaz
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MESLEKTAS: SAYIN MÜDÜRÜMÜZE MÜDÜRÜMÜZE VE CALISMA ARKADASLARIMIZA GECMIS OLSUN DILIYORUZ. YALNIZ KEYFI UYGULAMALARDAN BIKTIK. YENI YETME KOMISERLERDEN BIKTIK. ŞIRNAK SILOPIDE BAYAN KOMISERIN AVUKAT ESININ YANINDA POLIS MEMURUNU AZARLAMASINDAN BIKTIK. HER GUN BASKA BIR YERDE CALISMAKTAN BIKTIK. 1 GUN BILE RAPOR ALSAN HASTALIKTAN DOLAYI DAHI OLSA EN KOTÜ YERE SÜRÜLMEKTEN BIKTIK. BUNUN OLACAGI BELLIYDI DAHA FAZLASI OLMADAN 1 AN ONCE ONLEM ALINMALI. ALLAH ACIL SIFA VERSIN
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MESLEKTAS: SAYIN MÜDÜRÜMÜZE MÜDÜRÜMÜZE VE CALISMA ARKADASLARIMIZA GECMIS OLSUN DILIYORUZ. YALNIZ KEYFI UYGULAMALARDAN BIKTIK. YENI YETME KOMISERLERDEN BIKTIK. ŞIRNAK SILOPIDE BAYAN KOMISERIN AVUKAT ESININ YANINDA POLIS MEMURUNU AZARLAMASINDAN BIKTIK. HER GUN BASKA BIR YERDE CALISMAKTAN BIKTIK. 1 GUN BILE RAPOR ALSAN HASTALIKTAN DOLAYI DAHI OLSA EN KOTÜ YERE SÜRÜLMEKTEN BIKTIK. BUNUN OLACAGI BELLIYDI DAHA FAZLASI OLMADAN 1 AN ONCE ONLEM ALINMALI. ALLAH ACIL SIFA VERSIN
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