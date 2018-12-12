Son Dakika! Rize Emniyet Müdürü'nü Şehit Eden Polis Memuru Tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında vuran Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ'Yİ, MAKAMINDA VURDU

Geçtiğimiz gün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından özel kaleme bıraktığı silahı alarak hızla makam odasına geri dönmüş ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan vurarak şehit etmişti. Saldırgan ayrıca Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal'a karşılık vererek bacağından yaralamıştı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat saldırı sonrasında ağır yaralanmıştı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Sarıcaoğlu'nun ifadesinde, Derepazarı ilçesinde gündüz çalıştığı için tayinini Rize merkeze aldırmak istediğini, bunun için yazılı müracaat ettiğini fakat olumsuz sonuçlanınca bir kez de emniyet müdürüyle yüz yüze görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Emniyet müdürüyle görüşmesinde, Derepazarı ilçesinde gece çalışma olmadığını, Rize merkezde gece çalışarak gündüz okumak istediğini, bu nedenle tayin talep ettiğini belirttiğini dile getiren zanlının, Emniyet Müdürünün bu talebinin karşılanamayacağını söylemesi üzerine dışarı çıktığını, dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamadığını, neden yaptığını da hatırlamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

"PİŞMAN OLSAM NE DEĞİŞECEK?"

Sarıcaoğlu'nun, pişman olup olmadığı yönündeki soruya, "Pişman olsam ne değişecek? Ben bu yaşanan olayları daha nasıl değiştireceğim? Hiçbir şey hatırlamıyorum." dediği ifade edildi. Zanlının ayrıca, FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı soruyu "olmadığı" yönünde yanıtladığı belirtildi.

Öte yandan zanlının, psikolojik ilaç kullanmadığı, öğrenci affından yararlanarak yatay geçişle kaydını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine aldırdığı öğrenildi.

9 EL ATEŞ ETMİŞ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, saldırganın, Emniyet Müdürü'nün makam odasında dokuz el ateş ettiği belirlendi.

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu, saatte Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan N.B. adlı öğretmen ve kardeşinin duruşması da yarıda kaldı. Mahkeme başkanının, olayın ardından yargılamaya ara verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırının zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), Rize Adliyesinde cumhuriyet savcısınca ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Sarıcaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten adam öldürmek ve birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.