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Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika: Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

27.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:46

Rize 'de merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve Yeni Selimiye , Beştepe , Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs karantinasında. Belde ve köylerde sokağa çıkmak da yasaklandı.

"TEK TEK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK"

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır.

"İHTİYAÇLAR HARİCİNDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI"

Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Rize’nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Etiketler: Selimiye, Kendirli, Beştepe, Rize, Güncel

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Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı

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