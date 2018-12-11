Rize Valisi Çeber, Emniyet Müdürlüğü'ndeki Kanlı Saldırının Detaylarını Anlattı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı. Rize Valisi Kemal Çeber, canlı yayında olayın detaylarını anlattı.

EMNİYET MÜDÜRÜ, HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Derepazarı trafik şubede görevli polis memuru İsmail S., tayin meselesini görüşmek üzere Altuğ Verdi'nin makam odasına gitti. Çıkan tartışma sonucu saldırgan, önce Altuğ Verdi'ye ardından yanındaki personel şube müdürü ve koruma polisine ateş açtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi. Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Durumu ağır olan Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Altuğ Verdi

VALİ: BİR ŞEY DEMEDEN ATEŞ AÇTI

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Vali Çeber, saldırıda Verdi'nin şehit olduğunu belirtirken, yaralı 2 polisin durumunun nispeten iyi olduğunu ifade etti.

Açıklamasında saldırının tayin isteyen bir trafik polisi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Vali Çeper, "Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

Saldırgan hakkında da bilgi veren Çeper şunları söyledi:

"Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görülmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi onun da cezasını çekecek. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı."

Rize Valisi Kemal Çeber