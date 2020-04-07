Son Dakika: Roketsan’da patlama: 3 kişi hafif yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan tesislerinde yakıt depolarında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Roketsan'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "İlk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır."

BİR AÇIKLAMA DA ROKETSAN'DAN

Roketsan da patlama ile ilgili resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamada, "Şirketimizde, personelden arındırılmış uzaktan kontrollü üretimin yapıldığı binada bir kaza yaşanmış olup kaza esnasında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Kazanın olduğu tesise uzak mesafede bulunan 3 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazanın nedeni ile ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

ROKETSAN'IN KURULUŞ AMACI

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması" amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

ROKETSAN'IN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERDEN ÖNE ÇIKANLAR