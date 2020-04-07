Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı

Son dakika: Ankara Elmadağ'da Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Can kaybı yok" dedi.

07.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:39

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan tesislerinde yakıt depolarında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Roketsan'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "İlk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır."

Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı

BİR AÇIKLAMA DA ROKETSAN'DAN

Roketsan da patlama ile ilgili resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamada, "Şirketimizde, personelden arındırılmış uzaktan kontrollü üretimin yapıldığı binada bir kaza yaşanmış olup kaza esnasında herhangi bir can kaybı olmamıştır. Kazanın olduğu tesise uzak mesafede bulunan 3 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazanın nedeni ile ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

ROKETSAN'IN KURULUŞ AMACI

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması" amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

ROKETSAN'IN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERDEN ÖNE ÇIKANLAR

Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan’da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Etiketler: İsmail Demir, Roketsan, Güncel

Haberin Videosu :

Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı

İlgili Haberler

ROKETSAN nedir? ROKETSAN nerede? ROKETSAN ne zaman kuruldu? ROKTSAN’da neler üretiliyor? ROKETSAN’ın kuruluş amacı nedir?ROKETSAN nedir? ROKETSAN nerede? ROKETSAN ne zaman kuruldu? ROKTSAN'da neler üretiliyor? ROKETSAN'ın kuruluş amacı nedir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Koronavirüsü yenen yaşlı çiftin doktoru: Koronavirüs bulaşmış herkes ölmüyor - Haber 16:43: Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor - Haber 16:43: Kayseri'de sobadan zehirlenen çift öldü - Haber 16:43: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber 16:43: Samsun'da maske kullanımı arttı - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi