Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor

Karadeniz 'de Rumelifeneri 'nin 20-25 kilometre açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı.

Rus bayraklı ve kimyasal madde taşıdığı belirtilen 140 metrelik Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3'ü kurtarıldı kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir" denildi.

BOĞAZ SİS NEDENİYLE KAPATILDI

Öte yandan İstanbul Liman Başkanlığı Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.