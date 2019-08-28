RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor

Rus haber ajansı RIA, Türk ve Rus yetkililerin Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatıyla ilgili görüştüklerini duyurdu.

Rus haber ajansına konuşan Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu" dedi.

"HENÜZ BİR BAŞVURUDA BULUNULMADI"

Şugayev şöyle devam etti, "Ancak kontrat imzalamaya yönelik görüşmeler yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken. Türk tarafı herhangi bir başvuruda bulunmuş değil. Bunun öncesinde danışma içeren birtakım toplantılar yapmamız gerekmekte."

ERDOĞAN, SU-57 SAVAŞ UÇAĞINI İNCELEMİŞTİ

Dün, Rus savaş uçağı "Su-57" ile Türkiye'ye satın alınması için teklif edilen "Su-35" ve "Su-57" tipi savaş uçaklarının gösterisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte izledi.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olarak bilinen Su-57'ler ilk olarak ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün F-35'in muadili olarak görülen Su-57 savaş uçaklarını MAKS 2019 havacılık ve uzay fuarında incelemişti.

SU-57 Mİ F-35 Mİ?

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti konusunda F-35'ten üstünlükler taşırken, F-35 de gizlilik avantajına sahip bulunuyor.

"Bilgi sentezi" kavramına göre tasarlanan F-35, alanların dinamik bir resmini yaratıyor ve bunu dost birimlere gerçek zamanlı iletiyor. F-35 ayrıca diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebiliyor.

Su-57 ise daha farklı bir amaç doğrultusunda önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Su-57'nin F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor. Rus hava savaşı doktrini, kendi görünmez uçaklarını uçurmaktan ziyade, havadaki görünmez uçakların karşılanmasına dayanıyor.