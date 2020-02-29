Son dakika: Rusya, İdlib'de tansiyonun düşürülmesi konusunda Türkiye ile anlaştıklarını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara 'da yapılan Suriye görüşmelerine ilişkin, "Yapılan görüşmeler, sahada tansiyonu düşürme anlaşmasıyla sona erdi" açıklamasında bulundu.

İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esed rejimi, TSK'ya ait konvoyu havadan hedef aldı. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz yaralandı ve Hatay'da hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmeler doğrultusunda TSK, rejim güçlerine ait tespit ettiği noktalara çok sayıda atış gerçekleştirdi ve rejim ağır kayıplar verdi.

34 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Rejimin de saldırılara devam etmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde 1 askerimiz daha şehit düştü. Böylelikle son 2 günde 34 askerimiz şehit düştü, 34 askerimiz ise yaralandı.

Bölgede tansiyonun yükselmesiyle birlikte Rus yetkililer ile Türk yetkililer Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gündem maddesi Suriye ve İdlib'de yaşanan gelişmeler oldu.

RUSYA: TÜRKİYE İLE MUTABIK KALDIK

Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, tansiyonun düşürülmesi konusunda Türkiye ile mutabık kalındığı ifade edildi.

Türkiye kanadından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.