Son dakika... Rusya'da 19'uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın

Gelen son dakika haberine göre Rusya'da 19'uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangınRusya, (DHA)- Rusya'da 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi ahşap kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

04.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:50
Rusya'da 19'uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın
Rusya, (DHA)- Rusya'da 19'uncu yüzyıldan kalma tarihi ahşap kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kilise, yangında tamamen yandı.
Rusya'nın Tomsk bölgesindeki Zorkaltsevo kasabasında bulunan 19'uncu yüzyıldan kalma ahşap bir kilisede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Tarihi kilise, tamamen alevlere teslim oldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son dakika... Rusya’da 19’uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, DHA, Dünya, Güncel, Haber
Haberler››Dünya››Son dakika... Rusya'da 19'uncu yüzyıldan kalma ahşap kilisede yangın - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

15:54: ABD'de 'siyahilerin hayatı değerlidir' eylemleri: Bir sürücü aracını göstericilerin üzerine sürdü - Haberler 15:54: OSB'de ki fabrikada yılan paniği - Haberler 15:54: İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planı ABD ve Avrupa ülkelerinde protesto edildi - Haberler 15:49: Japonya'yı sel vurdu - Haberler 15:47: Bakan Kasapoğlu, patlama alanında incelemelerde bulundu - Haberler 15:28: Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:24: Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı - Haberler 13:41: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan - Haberler 13:40: Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:28: Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu