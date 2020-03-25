Son dakika: Rusya’da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya 'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hawaii Adası için tsunami alarmı verildi.

HAWAİİ ADALARI İÇİN ALARM VERİLDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları'na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.