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Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Rusya'da 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Ülkenin en doğusundaki Kuril Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki sarsıntı, oldukça geniş bir alanda hissedilirken depremin ardından, ABD'nin Hawai Adası için tsunami alarmı verildi.

25.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:14

Rusya 'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hawaii Adası için tsunami alarmı verildi.

HAWAİİ ADALARI İÇİN ALARM VERİLDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları'na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

Son dakika: Rusya’da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Rusya, Dünya, Güncel

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