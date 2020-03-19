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Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika: Rusya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti; 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

19.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:23

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Rusya 'da da ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir Rus kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

147 VAKANIN OLDUĞU ÜLKEDE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Rusya'da da ilk ölümün yaşanmasına sebep oldu. Toplamda 147 vakanın görüldüğü ülkede, 8 kişi ise virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS HASTANESİ YAPILIYOR

Rusya koronavirüs vaka sayısının en az olduğu büyük ülkeler arasında olmasına rağmen, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vaka sayısının artmasının beklendiğini bu nedenle Kremlin'e yakın bir bölgede 92 milyon sterline mal olacak büyük bir hastanenin inşaatının başlaması için talimat vermişti.

Putin'e olan yakınlığı ile bilinen belediye başkanı Sergey, hastanenin Kremlin'de yaşayan insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmayacağının garantisi vermişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

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Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (2)
MİSAFİR:Rusya nezaman Avrupa oldu?
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YOK ARTİK:Avrupa mi
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