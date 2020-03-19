Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Rusya 'da da ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir Rus kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

147 VAKANIN OLDUĞU ÜLKEDE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Rusya'da da ilk ölümün yaşanmasına sebep oldu. Toplamda 147 vakanın görüldüğü ülkede, 8 kişi ise virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS HASTANESİ YAPILIYOR

Rusya koronavirüs vaka sayısının en az olduğu büyük ülkeler arasında olmasına rağmen, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vaka sayısının artmasının beklendiğini bu nedenle Kremlin'e yakın bir bölgede 92 milyon sterline mal olacak büyük bir hastanenin inşaatının başlaması için talimat vermişti.

Putin'e olan yakınlığı ile bilinen belediye başkanı Sergey, hastanenin Kremlin'de yaşayan insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmayacağının garantisi vermişti.

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