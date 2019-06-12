Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, " Rusya Federasyonu'nun S-400 ile ilgili duruşunda, pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir" dedi.

Yerhov, 12 Haziran Rusya Günü nedeniyle büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerhov, S-400 konusunda Rusya'dan teknik bir heyetin gelmesinin beklenip beklenmediği, Amerika'dan gelen F-35 açıklamaları ve S-400'lerin teslimat tarihi soruları üzerine şöyle dedi:

"TÜRKİYE'YE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRECEĞİZ"

Rusya Federasyonu'nun S-400 ile ilgili duruşunda, pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir takım taahhütler, sorumluluklar üstlenmiş bulunmaktayız, bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir çalışması gerekecek. Detayları benim için de soru işareti, bilmiyorum. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde.

Fakat F-35 programıyla ilgili benden ziyade daha çok ABD Büyükelçiliğinin maslahat güzarına iletmeniz daha isabetli olacaktır, burada ABD adına konuşacak durumda değiliz. Tekrar altını çizerek söylüyoruz, Rusya üzerine aldığı taahhütlerini yerine getirecek.

"BEŞ DAKİKADA ÇÖZÜMLENMESİNİ BEKLEMEK FAZLA İYİMSER BİR YAKLAŞIM OLUR"

Yerhov, vizeler konusunda ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Türk meslektaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz fakat teferruatlı bir konu olduğu için beş dakikada çözümlenmesini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur, inşallah çözeceğiz" dedi.

Büyükelçi Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşmesi olup olmayacağına ilişkin de, Putin ve Erdoğanarasındaki irtibat kanalının sürekli çalışan bir kanal olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla gerektiği kadar irtibat halindeler. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında görüşüyorlar hem de uluslararası platformlarda sürekli biraraya gelmektedirler ve yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler ihtimaller dahilinde" dedi.