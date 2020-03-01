Son Dakika: Rus merkezli Sputnik'in Ankara servisinde çalışan 3 kişi "Çalıntı eyalet: Hatay" haberi nedeniyle gözaltına alındı

Sputnik'te dün yayınlanan "Çalıntı eyalet: Hatay " haberi nedeniyle Rus merkezli yayın kuruluşunun Ankara servisinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz perşembe akşamı İdlib'de 34 askerimizin Esed unsurları tarafından hava saldırısıyla şehit edilmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu dün yaptığı "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" haberiyle tepkilerin hedefine oturdu.

3 ÇALIŞAN GÖZALTINDA

Rus medya kuruluşunun Ankara bürosunda görevli 3 çalışan bu haber nedeniyle bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sputnik'in İngilizce versiyonu dün yayınladığı haber Hatay'ın Türkiye tarafından Suriye'den çalındığını ifade eden bir haber yayınladı. Haberin başlığı ise "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" oldu. Türk kullanıcılar bu habere tepki gösterirken dün akşam saatlerinde Sputnik'in Ankara çalışanlarının evinin önünde de protesto gösterisi düzenlendi.