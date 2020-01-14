Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus 'un güneyinde toplandığını belirtti. Ancak aynı dakikalarda Rusya 'dan gelen resmi açıklama, yerel kaynakların aktardıklarına zıt nitelik taşıyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye karşıtı olan General Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, Hafter tarafından kabul görülmedi. Hafter, masadan kalkarak Rusya'yı terk etti. Hafter'in bu hareketi sonrasında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtti.

TERHUNE'YE ULAŞTILAR

Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

RUSYA AKSİNİ İDDİA ETTİ: HAFTER ATEŞKESE OLUMLU BAKIYOR

Libya'da yerel kaynakların aktardığı bilgilerden yalnızca bir kaç dakika sonra Rusya'dan resmi bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Hafter'in ateşkese olumlu baktığı aktarıldı. Bakanlık, "Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var" dedi.

"HAFTER, GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan masadan kalkmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz" diye konuştu.

CİHAT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından Türk ordusuna karşı 'seferberlik ve cihat çağrısı' yapmıştı. Türkiye Libya'da, Hafter'le çatışma içinde bulunan ve ülkenin batısını kontrol altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.