Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Rus yetkililer Suriye'de Esed ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda tansiyonu düşürme konuşuldu. Görüşmenin Erdoğan'ın 22 Ekim'de Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaretten önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan bir grup yetkili, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki tansiyonu düşürmeye ilişkin konuşulduğu belirtildi.

SURİYE'DE MEVCUT DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, "Görüşmede ülkenin kuzeydoğusundaki gerilimlerin ışığında Suriye'de 'mevcut durum' üzerinde duruldu. Bölgede tansiyonu düşürme ve bu alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı" denildi.

ERDOĞAN 22 EKİM'DE RUSYA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki durum hakkında görüşecek.