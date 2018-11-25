Rusya, Ukrayna'nın Savaş Gemisini Vurdu

Ukrayna Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlemesinin ardından yaşanan gerilim tırmanıyor.Ukrayna ordusu, Rusya'nın savaş gemilerini vurduğunu, saldırıda bir askerin öldürdüğünü duyurdu.

KARADENİZ ATEŞ HATTI

Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna donanmasına ateş açtı. Ukrayna ordusu 1 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya ait savaş botlarına el koyduğu ve bazı askerleri esir aldığı öne sürülüyor. Rus savaş gemileri Kırım açıklarında Ukrayna donanmasına ateş açtı. Ukrayna ordusundan 1 askerin öldüğünü açıkladı.

GERGİNLİK SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Ukrayna Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlemesinin ardından yaşanan gerilim tırmanıyor. Kerç üzerinde Rus savaş uçakları uçuşa başladı. Rusya, Kırım açıklarında Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelledi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 07.00'de Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın karasularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.

RUS UÇAKLARI HAVALANDI

Ukrayna'nın Rusya'ya bildirmeden Kerç Boğazı'ndan geçme girişimi nedeniyle Kerç Boğazı üzerine kurulan Kerç Köprüsü gemi geçişlerine kapatıldı. Bir Rus kuru yük gemisi ve Rusya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı ekipler köprünün altına demirleyerek Ukrayna gemilerinin geçişini engelledi. Ayrıca Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kerç Köprüsü üzerinde uçuş manevralarına başladı.