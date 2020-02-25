Son Dakika: Rusya; Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye zirvesi yapmayı düşünmüyor

Rusya , Suriye konusunda Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir zirve düşünmediğini açıkladı. Kremlin'in bunun yerine İran'ın olacağı bir zirve üzerinde çalıştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılacağını açıkladığı 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili Rusya'dan ortamı gerecek bir açıklama geldi.

"RUSYA ZİRVE ÜZERİNDE ÇALIŞMIYOR"

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada "5 Mart'ta yapılması planlanan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili "Rusya şu an, Fransa, Almanya ve Türkiye ile dörtlü bir Suriye zirvesi üzerinde çalışmıyor" denildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa- Almanya- Türkiye'nin katılacağı formatta bir görüşmenin söz konusu olmadığını ama İran'ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde de çalışıldığını ekledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü İzmir'de yaptığı açıklamada Suriye'nin konuşulacağı bir 4'lü zirvenin yapılacağını açıklamış ve şunları söylemişti "Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz."