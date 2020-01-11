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Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını duyurdu.

11.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:46

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren 'da Hollandalı yıldız Ryan Babel, sezon sonuna kadar 'a kiralandı.

GALATASARAY'IN KASASINA GİRECEK PARA BELLİ OLDU

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

AJAX DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın Ryan Babel'in Ajax'a geçici transferini açıklamasının ardından Hollanda kulübü de "Geleceğe dönüş" notuyla Babel'in transferini Twitter hesabından duyurdu.

Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Galatasaray, Ajax, Güncel


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